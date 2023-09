Mesajul enigmatic a lui Patrick Mouratoglou: „Din păcate, toate poveștile trebuie să se încheie”

Antrenorul francez de tenis Patrick Mouratoglou a anunțat încetarea colaborării cu danezul Holger Rune, ocupantul locului 4 ATP.

Cei doi au început să lucreze împreună la jumătatea lunii octombrie a anului trecut, când Rune era pe locul 27 mondial. De atunci, Rune a câștigat turneul de la Stockholm, a pierdut finala de la Basel și a devenit „campionul campionilor” după ce l-a învins pe sârbul Novak Djokovic în finala Mastersului de la Paris cu 3-6, 6-3, 7-5.

Anul acesta a câștigat la Munchen, a cedat în finală la Monte Carlo și Roma, iar în ceea ce privește turneele de Mare Șlem a ajuns în optimi la Australian Open, în sferturi la Roland Garros și Wimbledon și în primul tur la US Open.

„Ce călătorie, Holger! În 9 luni, ai câștigat turneul de la Paris, ai jucat finalele competițiilor de la Monte Carlo și Roma, ai ieșit campion la Stockholm și Munchen… și ai ajuns de pe locul 30 numărul 4 ATP.

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) September 2, 2023