Mesajul FRF pentru suporteri, după eșecul de vineri seara

Naționala României a disputat vineri, la București, partida de pregătire împotriva selecționatei Canadei, încheiată cu victoria oaspeților, scor 3-0, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, atmosfera creată de fanii prezenți pe stadion a demonstrat, încă o dată, ce înseamnă să fii alături de tricolori. Suporterii au dat dovadă de un comportament exemplar, nu au creat incidente, au încurajat echipa până la final și s-au remarcat prin fair-play și respect, oferind un exemplu de pasiune autentică pentru fotbal.

Echipa națională de fotbal a României și Federația Română de Fotbal le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa națională, pe stadion sau de la distanță. Sprijinul vostru rămâne esențial!