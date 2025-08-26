Mesajul în limba română transmis de PSV de ziua lui Dennis Man
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 26 august 2025, ora 12:46,
Dennis Man a împlinit, marți, 26 august, vârsta de 27 de ani.
PSV Eindhoven l-a transferat pe internaționalul român pentru suma de 8,5 milioane de euro.
Gruparea olandeză i-a transmis lui Man un mesaj pe rețelele sociale cu ocazia aniversării sale.
”Numărul nostru 27 împlinește astăzi 27 de ani!
La mulți ani, Dennis!”, a scris PSV pe rețelele sociale, mesaj la care a adăugat și un emoticon cu două mâini care formează o inimă.