Mesajul lui Alexandru Ioniță pentru Mihai Iosif: „A fost cel mai bun răspuns pe care puteam să îl dau”

Alexandru Ioniță ll a egalat pentru Rapid, în prelungirile partidei cu Sepsi.

Jucătorul echipei giuleștene a înscris în minutul 90+2, după o greșeală a lui Roland Niczuly. La finalul confruntării, Ioniță a declarat că reușita vine și ca un ”răspuns” pentru Mihai Iosif. Antrenorul nou-promovateo l-a introdus pe teren în minutul 46, etapa trecută, cu FC Voluntari, și l-a înlocuit în minutul 75.

”Pentru ce s-a întâmplat etapa trecută, cred că a fost cel mai bun răspuns pe care puteam să îl dau. Mister mi-a spus că are încredere în mine, că schimbarea din etapa trecută a fost făcută pentru că dorea să joace cu doi atacanți.

Azi, nu puteam decât să intru și să-mi ajut echipa. Și mă bucur că am făcut-o. Trebuia să mai am și eu puțin noroc, că am trecut prin prea multe. Mă bucur că am reușit să rămân, în mare parte, pozitiv, și îmi doresc să revin la forma la care am debutat la echipa națională.

A trecut mult timp de când am marcat ultima dată. Îmi doream foarte mult și mă bucur că am reușit în această seară. Sper să o mai fac.

Din nou a trebuit să jucăm cu om în minus din prima repriză. Bine că am putut să egalăm, am mai pus un punct. Sperăm să vină și victoria, fiindcă ne dorim foarte mult să intrăm în play-off. Ne îndepărtăm, dar mai sunt cinci etape. Noi nu ne-am pierdut speranța. Am încredere. Dacă luăm nouă puncte ultimele cinci meciuri sunt sigur că putem intra. Depinde doar de noi”, a declarat Alexandru Ioniță, la posturile care transmit Liga 1.

Rapid și Sepsi au remizat, vineri, la Mioveni, scor 1-1, într-un meci din etapa a 26-a a Ligii 1. Rapid ocupă locul 7, cu 36 de puncte, iar Sepsi e pe 9, cu 33 de puncte.