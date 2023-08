Mesajul lui Anton Petrea pentru cei care îi cer demisia: „Le respect părerea! Eu nu țin de scaun”

“U” Cluj-Napoca a remizat, 1-1, în deplasare, cu Oțelul, în etapa a 5-a a Superligii, egalând din penalty în minutul 90+1.

„Dacă cei din conducere nu mai sunt mulțumiți, eu nu țin de scaun”, a spus Anton Petrea

Formația din Ardeal a pierdut un singur meci în actuala stagiune, 0-3 pe teren propriu împotriva Rapidului, meci care s-a jucat la Mediaș.

„În prima parte am controlat jocul. Am dus mingea aproape de poartă. Repriza a doua a fost mai echlibrată. Apoi am primit un gol, asta este situația. Bine că am revenit și am înscris din penalty.

Mi-aș fi dorit să fim mai inspirați. A fost un meci, cu intrări bărbătești, dar cred că rezultatul este echitabil. În anumite momente mi se pare că s-au judecat diferit anumite faze. Știam că arbitrul lasă jocul mai liber. Am atenționat jucătorii.

Ducem mingea aproape de careul advers, dar finalizăm prea puțin. Asta îmi dă de gândit. Tot timpul e nevoie de noi jucători. Mai e nevoie de ceva întăriri”, a declarat antrenorul Anton Petrea după meci.

Chiar dacă echipa a fost învinsă o singură dată în cele 5 etape, tehnicianului continuă să I se ceară demisia. „Nu vreau să comentez, e părerea suporterilor, le-o respect, eu încerc să-mi fac treaba.

Chiar nu vreau să-mi consum energia să mă gândesc la plecare. Au fost cazuri și când au fost schimbări antrenori înainte de începerea campionatului.

În fotbalul românesc nu mă mai surprinde nimic. Am discutat cu cei din conducere, dacă nu mai sunt mulțumiți, eu nu țin de scaun”, a încheiat antrenorul.