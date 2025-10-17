Mesajul lui Becali pentru Rădoi

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, a reacționat vineri seara după ce Mirel Rădoi l-a criticat dur pe selecționerul României, Mircea Lucescu.

Antrenorul Universității Craiova s-a arătat extrem de nervos după ce Lucescu l-a contactat pe Becali înaintea partidei FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-0.

În urma declarațiilor lui Rădoi, patronul FCSB a dorit să lămurească situația și a povestit ce discuții a avut atât cu „Il Luce”, cât și cu tehnicianul oltenilor. Becali a mărturisit că l-a sunat personal pe Rădoi pentru a-i explica ce a vorbit cu Mircea Lucescu înaintea meciului și a dezvăluit ce i-a transmis acestuia în legătură cu supărarea sa.

„A spus că îmi urează succes să câştig că am nevoie, e alături de mine la necaz, având în vedere situaţia, cele 14 puncte diferenţă. Nu e alături de mine că are ceva special cu mine. I-am spus asta lui Mirel azi.

Am vorbit, eu îl iubesc pe Mirel. El e un om extraordinar, i-am spus ‘Te enervezi repede şi faci nişte greşeli’. Pentru că omul n-a spus… Având în vedere situaţia, 14 puncte, la asta s-a referit el. Nu a ţinut cont că joc cu Craiova sau cu Real Madrid. El pur şi simplu mi-a urat mie succes.

Am încercat să-i explic, cred că a înţeles. I-am spus ‘Eşti prea orgolios, prea mândru, dar cred că ai suficientă inteligenţă şi ai înţeles’. I-am zis ‘Finule, uite… Sfaturi îţi dau! Principii şi tu… Eram într-o situaţie neplăcută, nu-ţi ajung 11 puncte, pentru ce eşti supărat?’.

Cel mai important element este diferenţa de 14 puncte, situaţia clasamentului, asta e elementul cel mai important în toată discuţia. Nu m-ar fi deranjat! Lucescu a făcut-o din curtoazie, crezi că el ţine cu mine? El e dinamovist, rapidist, nu este stelist”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.