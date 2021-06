Mesajul lui Christian Eriksen după ce Danemarca a fost învinsă de Belgia: ,,Aţi fost geniali”

Christian Eriksen se află încă în spital, după ce s-a prăbuşit pe gazon în partida de la Campionatul European dintre Danemarca şi Finlanda, terminată ulterior cu scorul de 0-1.

Joi seară s-a disputat meciul dintre Danemarca şi Belgia, al doilea pentru ambele formaţii, iar învingătoarea duelului a ieşit trupa lui Martinez, cu scorul de 2-1, după ce Danemarca a deschis scorul.

În urma meciului dintre cele două naţionale, Christian Eriksen le-a transmis şi el un mesaj colegilor, după cum Martin Braithwaite a mărturisit la finalul jocului.

,,Christian ne-a scris un mesaj pe grupul de WhatsApp și am văzut și eu când am ajuns la vestiare. Ne-a transmis că am fost genial.”, a mărturisit atacantul.

După ce pe terenul de joc i s-au făcut primele manevre de resuscitare, Eriksen a fost transportat la spital în Copenhaga, unde a fost stabilizat de medici, iar acum se află în afara pericolului, potrivit ultimelor informaţii. Simon Kjaer, căpitanul Danemarcei, a fost cel care s-a asigurat că Eriksen nu şi-a înghiţit limba şi l-a pus în poziţia corectă până au venit medicii, care au avut nevoie şi de defibrilator.

În momentul în care Eriksen a devenit inconştient pe terenul de fotbal, jucătorii Danemarcei au făcut zid în jurul jucătorului pentru a nu fi surprins momentul dureros prin care trecea. De altfel, prezentă la joc, soţia lui Eriksen a intrat pe terenul de joc, unde a fost consolată de căpitanul Kjaer.

După ce a suferit un stop cardiorespirator la meciul de la Copenhaga, Eriksen a fost acum operat cu succes. Italienii de la Gazzetta Dello Sport anunţă că implantarea defriblitatorului cardiac intern a fost realizată fără complicaţii, iar acum fotbalistul aşteaptă să fie externat din spital. Acesta ar putea pleca din spital chiar azi.

Noul cip instalat îi va monitoriza lui Christian Eriksen în mod permanent ritmul bătăilor inimii.