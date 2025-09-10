Mesajul lui Cosmin Olăroiu înainte de CM 2026: ”Ar fi o răsplată”

Cosmin Olăroiu se află pe banca tehnică a naționalei Emiratelor Arabe Unite din luna mai.

Arabii au disputat două meciuri de pregătire pentru CM 2026 în ultimele zile, scor 3-1 cu Siria, și 1-0 cu Bahrain.

Olăroiu a vorbit despre evoluția jucătorilor săi.

”Eu cred că trebuie să ne concentrăm asupra jucătorilor. Ei sunt cei care joacă. Noi suntem cei care îi ajutăm să-și pună potențialul în valoare. Eu m-aș bucura să realizez lucrul ăsta. Ar fi o răsplată profesională pentru anii petrecuți în Emirate. Și m-aș bucura enorm să le fac o bucurie oamenilor de aici, dacă naționala va merge la Mondiale“, a spus Oli.