Mesajul lui Dusan Uhrin jr, după victoria cu Chindia: „Este primul pas mic către ceea ce ne propunem”

Dinamo a obținut prima victorie în deplsare, în actualul sezon. Alb-roșii au învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1.

Dusan Uhrin jr (54 de ani) a ținut să rămână rezervat.

„Este o zi fericită pentru noi deoarece am câștigat, prima repriză a fost așa și așa, dar atitudinea s-a schimbat în a doua repriză. Adversarii au mai avut câteva ocazii în partea a doua, dar până la urmă am gestionat foarte bine și am reușit să câștigăm.

Am câștigat pentru prima oară (n.r. de la revenirea pe banca tehnică) și este primul pas mic către ceea ce ne propunem. Dacă ne concentrăm în continuare, va fi bine. Repet, este doar un prim pas.

Am avut multe probleme de lot, dar cei care au fost disponibili au intrat și și-au făcut treaba foarte bine”, a declarat antrenorul ceh, după meci.

În etapa următoare, Dinamo joacă acasă cu U Craiova 1948.

„Meciul cu Craiova nu cred că este derby. Nu este un derby pentru mine. Pentru că derby este între echipele dintr-un oraş. Nu ştiu de ce aici se vorbeşte despre derby, când o echipă este la nu ştiu câţi kilometri depărtare”, a mai spus antrenorul ceh.