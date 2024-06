Mesajul lui Edi Iordănescu în pregătirea meciului cu Belgia

Selecţionerul Edward Iordănescu a transmis un mesaj către români cu trei zile înaintea celor de-al doilea meci al tricolorilor de la Euro 2024, cu Belgia. Tehnicianul consideră că tricolorii au acum “nevoie de mult mai mult” decât au arătat în confruntarea cu Ucraina, scor 3-0. “Trebuie să fim realişti” ca să “ne depăşim din nou limitele”, a adăugat Iordănescu.

Tehnicianul le-a mulţumit suporterilor şi jurnaliştilor pentru susţinere şi aprecieri.

“Înainte de orice, vreau să vă mulţumesc, dragi suporteri români, pentru sprijinul incredibil pe care l-aţi oferit echipei naţionale şi prin care am obţinut o victorie extraordinară în meciul de debut la EURO 2024. Cuvintele chiar sunt prea puţine acum ca să îmi exprim întreaga recunoştinţă. Din tribune, de acasă şi din fiecare colţ al lumii, am simţit cum prin afecţiunea voastră devenim toţi o singură inimă luptătoare, din prima secundă şi până la capăt!

În acelaşi timp, vreau să mulţumesc jurnaliştilor români pentru aprecieri dar, mai ales, pentru contribuţia lor la o atmosferă în jurul echipei naţionale în care am putut pregăti optim meciul cu Ucraina şi de care ne bucurăm în toate aceste zile la EURO 2024.

Îmi doresc să transmit acest mesaj azi pentru că ne-am bucurat toţi, cu toată fiinţa, de entuziasmul produs prin victoria cu Ucraina. Am fost fericiţi pentru că ne-am îndeplinit o primă parte din misiune, făcând fericiţi milioane de români”, a precizat el în mesajul postat pe site-ul FRF.

Dar, de acum, avem nevoie de echilibru, a subliniat selecţionerul.

“Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Şi am reuşit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia şi a obţine ceea ce ne dorim.

Aşadar, e nevoie de calm şi echilibru. Trebuie să fim ponderaţi ca să putem rămâne conectaţi şi inteligenţi, cu o luciditate realistă care să ne protejeze resursele de orice fel înaintea acestui al doilea meci din grupă.

Fac acest apel şi pentru că venim după un adevărat carusel de emoţii în receptare trăit doar la extreme. De la starea dinaintea preliminariilor, la euforia calificării din postura de echipă neînvinsă şi câştigătoare de grupă. Apoi, la reacţiile diametral opuse de după amicalele dinaintea turneului final. Acum, după 3-0 cu Ucraina, riscăm să ne fixăm în altă extremă. Şi nu cred că drumul cel bun e unul al extremelor. Niciodată şi nicăieri!”, a menţionat Edi Iordănescu.

Iordănescu a subliniat că tot ce au obţinut tricolorii până acum s-a făcut plecând de la realism.

“Am fost realişti cu limitele noastre, ni le-am asumat curajos ca să ni le putem depăşi. Şi am făcut-o! O dată în calificări, încă o dată cu Ucraina.

E un apel personal: acum, trebuie să fim iarăşi realişti. Ca să le depăşim din nou, în faţa unui adversar extrem de valoros şi rănit după 0-1 cu Slovacia.

Şi am convingerea că le vom depăşi iar! Prin echilibru, prin disciplina muncii şi sacrificiul care ne caracterizează, prin spiritul de luptă neîncetată pentru fiecare bucată de teren, din prima secundă şi până la capăt!

Echilibraţi, uniţi şi cu tot sufletul pe teren, până la capăt!”, a adăugat el.

Meciul Belgia – România, din grupa E a Campionatului European, se va disputa, sâmbătă, la Koln, de la ora 22.00.