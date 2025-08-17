Mesajul lui Elias Charalambous pentru jucătorii săi înainte de Rapid – FCSB: ”Campionatul este un maraton, nu se va termina duminică”

Derby-ul Rapid – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Antrenorul Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare partidei și a precizat că își dorește să obțină o victorie.

Cu toate acestea, tehnicianul cipriot a subliniat că jucătorii săi trebuie să abordeze meciurile cu mult calm.

”Este un derby, îl vedem ca pe un joc important. Vrem să câștigăm la fel cum vrem să le câștigăm și pe celelalte. Într-un derby nimeni nu știe ce se va întâmpla.

Campionatul este un maraton, campionatul nu se va termina mâine (n.r. duminică).

Uneori, ne gândim pe termen lung și o facem bine, trebuie să o luăm meci cu meci. Trebuie să fim calmi, să o luăm pas cu pas. Este un drum lung”, a spus Elias Charalambous.