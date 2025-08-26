Mesajul lui Florin Tănase înainte de returul de foc cu Aberdeen

FCSB a încheiat prima manșă din play-off-ul Europa League cu Aberdeen la egalitate, scor 2-2, într-un meci disputat în Scoția. Pentru echipa lui Elias Charalambous au înscris Daniel Bîrligea și Darius Olaru, în timp ce pentru Aberdeen au punctat Dante Polvara și Ester Sokler.

Chiar înaintea returului, decarul echipei FCSB, Florin Tănase, a vorbit despre perioada dificilă și programul încărcat pe care îl are echipa. El și-a cerut scuze suporterilor pentru forma slabă pe care o traversează „roș-albaștrii” și a subliniat că echipa este nevoită să joace din trei în trei zile, ceea ce limitează timpul pentru antrenamente intense și recuperare completă.

„Noi jucăm din trei în trei zile și nu ai timp de lamentări. Nu prea ai timp, trebui să faci refacere, faci niște antrenamente scurte și nu prea ai timp să faci antrenamente grele, deci ai timp să îți revii.

Acesta este un mare avantaj, nu doar un avantaj, să joci cu suporterii noștri în spate. Ținem minte și anul trecut ce meciuri am făcut în Europa, o să avem un plus foarte mare la retur.

Că a venit vorba de suporteri, ne pare rău pentru această perioadă, ne cerem scuze față de ei, nu meritau să treacă prin ce au trecut în ultima perioadă, dar numai împreună cu ei putem să depășim aceste momente și să redevenim ce am fost anul trecut.”, a declarat Florin Tănase.