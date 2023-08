Mesajul lui Florinel Coman înaintea derby-ului FCSB – CFR Cluj: ”Pentru noi va fi altceva”

Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj se dispută duminică, 6 august, de la ora 21:30.

Meciul se va juca pe stadionul ”Steaua”, din Ghencea, după nenumărate încercări ale FCSB-ului.

Florinel Coman a vorbit despre meciul de duminică și a spus că ”roș-albaștrii” au revenit în Ghencea odată cu revenirea lui Vlad Chiricheș.

Jucătorul a mai spus că va fi un meci dificil, iar suporterii vor fi cu siguranță numeroși.

”Am avut emoții și zilele acestea, dar am zis să stăm liniștiți. S-a semnat. Suporterii abia așteaptă să vină să ne susțină în ”Templul” fotbalul românesc. Pentru noi va fi altceva, pentru jucătorii noi de aici. Mă bucur pentru Chiri, odată cu revenirea lui am reușit să mergem în Ghencea.

Nu trebuie să spunem că este meciul câștigat. E clar, jucăm pe Ghencea, toate bune și frumoase, dar jucăm cu CFR-ul.

Meciurile cu CFR au fost mereu grele. Trebuie să ne montăm să jucăm bine. Eu cred că stadionul va fi arhiplin. Așa am făcut anul trecut când am jucat în Conference League, am avut 40.000 de oameni. Pentru suporteri este altceva”, a spus Florinel Coman, potrivit DigiSport.