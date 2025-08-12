Mesajul lui Gigi Becali pentru Șucu și Rotaru: ”Șucu cunoaște despre mobilă!”

Un scandal a început în Superligă, după ce a fost schimbat regulamentul.

Totul are legătură cu înscrierea jucătorilor pe lista A, pentru LPF.

Recent, Becali a vorbit din nou despre acest scandal din Superligă.

”Domnu Naum, dacă voia să plece în iarnă (n.r Malcom Edjouma), el avea hârtia de jucător liber, putea să plece și de acum. Nu vreau să comentăm imaginări și închipuiri. Se trezește unul și vorbește aiurea, nu sunt informații. Puteți să vă dați seama de un lucru, eu nu am vorbit cu nimeni, eu am vorbit cu televiziunea.

Nu am făcut nicio cerere. Deci cu alte cuvinte, vreți să spuneți că eu am cuvânt cu putere multă și să nu mai vorbesc. Pai dacă eu vă spun adevărul, eu nu am vorbit cu nimeni, eu v-am spus dumneavoastră ceva.

Cineva, Burleanu și cu Gino au făcut Adunarea, s-au sesizat, au făcut convocarea, Comitetul de Urgență. Tu trebuie să întrebi pe cineva când trebuie să faci în armonie lucrurile FIFA.

Șucu cunoaște despre mobilă. S-au pus în armornizare statutele FIFA. După spusele mele, au schimbat treaba. Ori când spune cineva ceva greșit, să îndrepte guvernanții. Atunci vom fi o lume luminată, când vor înțelege să schimbe. Nu stau eu să-mi fac ambiții cu oamenii, e vorba de o tâmpenie. Eu am spus la televizor, asta e o prostie.

Oamenii au schimbat-o. Asta nu înseamnă că a făcut-o Becali. Să se încline mie, amândoi, dacă nu au putere de cuvânt.

Mi-am creat-o în felul meu, de 25 de ani. Și Șucu și Rotaru. Să asculte și ei de mine, și Șucu și Rotaru. Nu e o rușine să asculte de Becali”, a spus Becali, la Digi Sport.