Mesajul lui Ilie Dumitrescu după transferul lui Alin Fică la Rapid: ”Fac pariu pe o sticlă de vin roșu”

Alin Fică și Leo Bolgado au fost transferați de Rapid, luni, de la CFR Cluj.

Suma cerută de ardeleni inițial în schimbul lui Fică era între 1,2 și 1,3 milioane de euro, dar au acceptat o sumă mai mică, având în vedere că perioada de mercato se încheie astăzi.

Așadar, giuleștenii ar plăti un milion de euro pentru ambii jucători, iar gruparea din Gruia ar păstra 20% dintr-un eventual transfer al celor doi.

Ilis Dumitrescu a analizat mutarea lui Fică și susține că mijlocașul este o achiziție foarte bună pentru ”alb-vișinii”.

”Fică este un jucător bun. Fac un pariu că Fică va ajuta foarte mult. Nu au profilul ăsta de mijlocaș acolo. Fac pariu pe o sticlă de vin roșu”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Alin Fică.