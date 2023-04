Mesajul lui Marius Ștefănescu după triumful în fața lui CFR Cluj: „Sperăm să păstrăm Cupa aici!”

Marius Ștefănescu și-a trecut numele pe tabela de marcaj în victoria cu 3-0 în fața celor de la CFR Cluj. Jucătorul lui Sepsi a vorbit la finalul partidei din semifinala Cupei României.

Mai exact, Ștefănescu a declarat că speră ca trofeul câștigat anul trecut să rămână și în acest an în vitrina echipei sale. Iată ce a spus.

„Sperăm să păstrăm Cupa aici!”

„Ne bucurăm că am reușit din nou să ne calificăm în finală. Era un obiectiv și sperăm să păstrăm Cupa aici. CFR a demonstrat că e o echipă bună, dar noi am dat o replică bună și cred că ne-a ajutat și acel cartonaș roșu. Ne-am creat ocazii, am ratat mult, dar cred că am făcut un meci bun și sunt bucuros că am ajuns din nou în finală.

Îmi pare rău că am ratat și eu și Matei, dar mă bucur că am marcat trei goluri. Nu contează, este o finală, nu există o favorită.

Farul e o echipă bună, dar vom trata meciul cum am tratat toate meciurile. Chiar dacă am pierdut patru meciuri din cinci, eu cred că am făcut un play-off bun, am pierdut la limită. Sperăm să facem un joc bun și să câștigăm.

(n.red. Este finalul unei ere pentru CFR Cluj?) Nu vreau să vorbesc despre altă echipă. CFR e o echipă valoroasă, dar le lipsesc mulți jucători”, a spus Marius Ștefănescu, după victoria cu CFR Cluj.