Mesajul lui MM Stoica, după meciul din Olanda: ”Am bătut deţinătoarea Cupei Olandei, competiţie la care participă şi PSV, Ajax şi Feyenoord!”

FCSB a debutat cu o victorie în grupele Ligii Europa, după ce s-a impus joi seară, în deplasare, cu 1-0 împotriva formației Go Ahead Eagles.

După meci, MM Stoica a făcut mai multe precizări pe contul personal de Facebook.

”1. Tactic aproape de perfecţiune.

2. UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie.

3. Am bătut deţinătoarea Cupei Olandei, competiţie la care participă şi PSV, Ajax şi Feyenoord. În deplasare.

4. S-a alergat în alb-negru. Mult şi repede.

5. Lix e cu noi în avion. Decolăm acum”, a fost mesajul lui Mihai Stoica.