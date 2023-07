Mesajul prin care Andre Onana și-a anunțat plecarea de la Inter

Andre Onana a plecat de la Inter Milano și a semnat cu Manchester United.

Portarul a făcut anunțul oficial prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. El a publicat un filmuleț cu cele mai importante momente alături de Inter.

Onana a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester United.

”Nu mi-am imaginat vreodată că o despărțire o să fie atât de dificilă. În urmă cu un an am devenit nerazzurro, mulți oameni mi-au spus că acest club și acest oraș au ceva special. Acum pot confirma asta. În primele mele zile ca nerazzurro am realizat că aici este o familie, că aparținând lui Inter este o modalitate de a înțelege viața.

M-am îndrăgostit de San Siro, peluză și de oraș. Acum circumstanțele sunt potrivite să încep o nouă călătorie în Manchester. O fac cu un mare entuziasm, știind însă că îmi veți lipsi. Am recunoștință eternă pentru toți fanii lui Inter, faceți acest club incredibil.

Poate într-o bună zi drumurile noastre se vor intersecta din nou, însă acum e timpul pentru noi provocări și să vă încurajez de la distanță. Jucătorii vin și pleacă, dar clubul rămâne întotdeauna, iar Inter este peste orice și oricine”, a scris Andre Onana pe Instagram.