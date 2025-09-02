Mesajul sec transmis de Newcastle după despărțirea de Alexander Isak

Newcastle United nu i-a mulțumit lui Alexander Isak, după transferul acestuia la Liverpool. A transmis un mesaj sec.

„Newcastle United poate anunța vânzarea atacantului Alexander Isak la Liverpool pentru o semnificativă sumă, una record în fotbalul britanic.

Internaționalul suedez s-a alăturat „coțofenelor” venind de la Real Sociedad în 2022 și a adunat 109 apariții în toate competițiile”, a transmis Newcastle.

Despărțirea dintre Isak și Newcastle a fost una cu scântei. Inițial, Isak a refuzat să se prezinte la reunirea lotului pentru cantonamentul de vară, iar ulterior s-a antrenat pe cont propriu. Acest a acuzat clubul că „au fost încălcate promisiubile făcute” și că i se știe poziția de multă vreme.