Mesajul selecţionerului Iordănescu înainte de meciurile amicale cu Irlanda de Nord şi Columbia. Ce spune despre jucătorii care vor fi convocaţi la Euro-2024

Partidele echipei naţionale din această lună reprezintă primul şi unicul test veritabil pe care îl avem la dispoziţie pentru pregătirea EURO 2024. Amicalele programate în vară, chiar înaintea turneului final, vor fi într-un context diferit, cu deja alte obiective. Pentru o perspectivă cât mai corectă asupra resurselor pe care ne putem baza la EURO am decis convocarea unui număr mai mare de jucători la această acţiune. Însă, şi vreau să accentuez acest lucru, fotbaliştii care nu se regăsesc acum pe această listă nu înseamnă că vor lipsi automat şi din lotul pentru Campionatul European! La fel cum cei prezenţi acum nu au, prin această convocare, vreo garanţie privind participarea lor la EURO 2024! Există două filtre în urma cărora voi decide lotul cu care România va aborda turneul final din Germania. Primul îl reprezintă modul în care jucătorii convocaţi vor reacţiona la antrenamentele din aceste zile şi la cele două meciuri cu Irlanda de Nord şi Columbia, iar al doilea este reprezentat de evoluţia fiecărui jucător monitorizat, la cluburi, de la final de martie până la reunirea echipei naţionale premergătoare EURO 2024. Am încredere deplină în grupul unit care a obţinut performanţa calificării României şi a scris o pagină frumoasă de istorie pentru echipa naţională. Evoluţia acestor jucători a demonstrat deja tuturor în preliminarii nivelul pe care îl putem atinge şi este şi unul din argumentele pentru care ei se regăsesc în lotul de azi. Convins cum am fost întotdeauna de potenţialul şi spiritul jucătorilor noştri, vă asigur că sunt mereu călăuzit de un singur obiectiv: obţinerea performanţei sportive care să bucure toţi românii!”, a spus Iordănescu.

Selecţionerul Edward Iordănescu a convocat 29 de jucători pentru meciurile amicale ale României cu Irlanda de Nord, din 22 martie, şi Columbia, din 26 martie. În premieră la naţională au fost convocaţi portarul Marian Aioani (Rapid), fundaşul Bogdan Racoviţan (Rakow) şi mijlocaşul Adrian Şut (FCSB).