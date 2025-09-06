Mesajul transmis de ”U” Cluj după evoluția lui Alexandru Chipciu în România – Canada, 3-0

România a pierdut, vineri seara, meciul amical contra Canadei, scor 3-0, pe Arena Națională.

Selecționerul Mircea Lucescu l-a înlocuit pe Nicușor Bancu, după șaizeci de minute, cu Alexandru Chipciu.

Universitatea Cluj a transmis un mesaj despre prestația lui Chipciu pe rețelele sociale.

”Căpitanul nostru a evoluat în ultimele 30 de minute ale amicalului de ieri dintre România și reprezentativa Canadei de pe Arena Națională”, a scris Universitatea Cluj pe rețelele social media după România – Canada.

Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 6,2 pe Alexandru Chipciu.

Doar Răzvan Marin și Florin Tănase au primit note mai mici, respectiv 6 și 5,7