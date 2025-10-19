Messi, hattrick și titlu de golgheter în MLS

Lionel Messi a marcat trei goluri în victoria echipei Inter Miami, scor 5-2, împotriva formaţiei Nashville SC, sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regulat din MLS.

Cu acest hattrick, Messi a devenit golgheterul campionatului nord-american, cu 29 de reuşite în 28 de meciuri. El i-a devansat pe Denis Bouanga (Los Angeles FC) şi Sam Surridge (Nashville SC), ambii cu câte 24 de goluri.

Inter Miami a încheiat sezonul regulat pe locul al treilea în Conferinţa de Est, cu 65 de puncte, la un punct în spatele liderului Philadelphia Union.

În prima rundă a play-off-urilor, Inter Miami o va întâlni din nou pe Nashville SC, într-o serie disputată după sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, care începe pe 24 octombrie.