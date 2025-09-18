Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami pe mai mulţi ani – presă

Lionel Messi este, potrivit ESPN, pe punctul de a semna o prelungire a contractului pe mai mulţi ani cu Inter Miami.

Cele două părţi se află în faza finală a negocierilor, rămânând de stabilit doar câteva detalii minore. Condiţiile financiare nu au fost divulgate.

Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a alăturat echipei Inter Miami în sezonul 2023, iar contractul său este valabil până la sfârşitul sezonului 2025.

În acest sezon, argentinianul a marcat 20 de goluri în 21 de meciuri de campionat şi a oferit 11 pase decisive. Sezonul trecut, el a marcat 20 de goluri şi a oferit 16 pase decisive.

În toate competiţiile, Messi a marcat 54 de goluri în 62 de meciuri.