Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami pe mai mulţi ani – presă
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat joi, 18 septembrie 2025, ora 10:21,
Lionel Messi este, potrivit ESPN, pe punctul de a semna o prelungire a contractului pe mai mulţi ani cu Inter Miami.
Cele două părţi se află în faza finală a negocierilor, rămânând de stabilit doar câteva detalii minore. Condiţiile financiare nu au fost divulgate.
Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a alăturat echipei Inter Miami în sezonul 2023, iar contractul său este valabil până la sfârşitul sezonului 2025.
În acest sezon, argentinianul a marcat 20 de goluri în 21 de meciuri de campionat şi a oferit 11 pase decisive. Sezonul trecut, el a marcat 20 de goluri şi a oferit 16 pase decisive.
În toate competiţiile, Messi a marcat 54 de goluri în 62 de meciuri.