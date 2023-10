Messi nu se gândeşte să plece de la Inter Miami: Mă voi antrena, mă voi bucura de vacanţă, apoi voi reveni

Starul argentinian Lionel Messi nu va merge împrumut la Barcelona sau în Arabia Saudită în această iarnă, în pauza MLS. În schimb, jucătorul lui Inter Miami se va bucura de o vacanţă lungă cu familia sa în Argentina înainte de a reveni pentru a juca primul său sezon complet cu franciza din Florida, după ce nu s-a calificat în play-off.

„Mă voi antrena, voi juca meciul care urmează (ultimul al sezonului, sâmbătă, împotriva lui Charlotte) şi voi încerca să ajung în cel mai bun mod posibil pentru noiembrie (cu echipa naţională), dacă voi putea fi din nou acolo. După aceea, mă voi bucura de vacanţă în Argentina. Este pentru prima dată când voi avea mai multe zile de vacanţă în decembrie cu linişte alături de oamenii mei, iar în ianuarie mă voi întoarce pentru a face din nou pre-sezon. Să o iau de la zero şi să mă pregătesc cât mai bine, ca întotdeauna”, a spus Messi.

„Am lipsit la ultimele meciuri şi am avut o serie de accidentări. Luna iulie a fost foarte grea pentru noi, am jucat din trei în trei zile, am călătorit, dar am câştigat un turneu important pentru club (US Open Cup, n.r.)”, a adăugat el.