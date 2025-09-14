Messi s-a făcut de râs cu o execuție stil Panenka! Inter Miami, învinsă la scor după ratarea argentinianului de la punctul cu var

Messi a avut șansa de a înscrie al 20-lea gol al sezonului în MLS, în minutul 32, pe stadionul Bank of America, după ce analiza VAR a stabilit că a fost faultat în careu de Djibril Diani, de la Charlotte.

Plin de încredere după ce marcase două goluri în recenta victorie a Argentinei contra Venezuelei, Messi a încercat o execuție în stil Panenka, pe mijlocul porții.

Messi nu mai ratase un penalty de trei ani

Doar că portarul lui Charlotte, Kristijan Kahlina, a rămas pe poziție și a oprit lovitura fotbalistului care a câștigat de opt ori Balonul de Aur. Messi transformase toate cele trei lovituri de la 11 metri, pe care le executase pentru Inter Miami, de când a venit la echipă.

Ultima ratare de la punctul cu var a fost în meciul Argentinei împotriva Poloniei, la Cupa Mondială din 2022. Situația s-a înrăutățit aproape imediat pentru Messi și Miami.

Fotbaliștii de la Charlotte au pornit la atac și Kerwin Vargas a centrat jos pentru Idan Toklomati, care l-a învins pe Oscar Ustari, din poarta Interului. Toklomati și-a completat hat-trick-ul în repriza a doua.

A dublat avantajul gazdelor, din apropierea porții, în minutul 47 și a închis tabela dintr-un penalty dictat în urma unui fault asupra lui Wilfried Zaha, în minutul 84.