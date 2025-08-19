Messi și Mastantuono, incluși în lotul Argentinei pentru meciurile de luna viitoare din preliminariile CM 2026

Starul Lionel Messi și talentatul Franco Mastantuono, noul jucător al echipei Real Madrid, se numără printre cei 31 de fotbaliști convocați de selecționerul Lionel Scaloni pentru ultimele două meciuri ale Argentinei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, la care campioana mondială en titre este deja calificată, transmite EFE.

Între cei 31 de jucători convocați se află și 18 care au făcut parte din lotul care câștiga trofeul în 2022.

În ultimele sale partide din această campanie, Argentina va juca pe 4 septembrie cu Venezuela, la Buenos Aires, și pe 9 septembrie în deplasare cu Ecuadorul.

Messi revine în lot după ce a ratat meciurile din iunie cu Chile (1-0) și Columbia (1-1), din cauza unei accidentări. Mastantuono a fost convocat pentru a doua oară la naționala albiceleste, o altă noutate fiind Claudio ”Diablito” Echeverri, component al echipei Manchester City.

Alte noutăți sunt Alan Varela (Porto), Nicolas Paz (Como) și Valentin Carboni (Genoa), alături de revenirile lui Gonzalo Montiel, Marcos Acuna și Julio Soler.

Un nume neașteptat este cel al atacantului Jose Manuel Lopez (1,90 metri, 24 ani), care joacă la echipa braziliană Palmeiras din 2022, pentru care a marcat 47 de goluri în 156 de partide.

Argentina conduce în clasamentul preliminariilor sud-americane, cu 35 de puncte, zece mai mult decât Ecuador și Brazilia.

Lotul convocat de Scaloni:

portari: Emiliano Martinez (Aston Villa/Anglia), Walter Benitez (Crystal Palace/Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille/Franța);

fundași: Cristian Romero (Tottenham Hotspur/Anglia), Nicolas Otamendi (Benfica/Portugalia), Nahuel Molina (Atletico Madrid/Spania), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/Franța), Juan Foyth (Villarreal/Spania), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon/Franța), Marcos Acuna (River Plate), Julio Soler (Bournemouth/Anglia), Facundo Medina (Olympique Marseille/Franța);

mijlocași: Alexis Mac Allister (Liverpool/Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Germania), Alan Varela (FC Porto/Portugalia), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Paz (Como/Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami/SUA), Giovani Lo Celso (Real Betis Sevilla/Spania), Claudio Echeverri (Manchester City/Anglia), Franco Mastantuono (Real Madrid/Spania), Valentín Carboni (Genoa/Italia);

atacanți: Giuliano Simeone (Atletico Madrid/Spania), Angel Correa (Tigres/Mexic), Julian Alvarez (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Gonzalez (Juventus/Italia), Lionel Messi (Inter Miami/SUA), Lautaro Martinez (Inter Milano/Italia), Jose Manuel Lopez (Palmeiras/Brazilia).