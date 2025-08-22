Metaloglobus are o misiune dificilă în duelul contra Rapidului

FC Metaloglobus București întâlnește FC Rapid București, vineri, 22 august 2025, de la ora 21.30.

Metaloglobus a pierdut toate cele trei jocuri disputate pe teren propriu în acest sezon: 1-4 U Cluj, 0-3 Petrolul, 0-1 Dinamo.

8 februarie 2025, FC Hermannstadt – Rapid 1-0: a fost singura înfrângere suferită de giuleșteni în precedentele 11 deplasări din campionat, în rest patru victorii și șase rezultate de egalitate.

Cele două echipe se vor întâlni pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă, ultima dispută directă având loc pe 28 martie 2021, Metaloglobus – Rapid 2-4 (C. Bolohan, P Goge – autogol / A. Bălan, A. Sefer, C. Hlistei, R. Ilie).

Antrenorul Mihai Teja este neînvins în cele două dueluri din carieră cu gruparea giuleșteană, palmaresul său cuprinzând o victorie (26 septembrie 2019, Cupa României, Rapid – CSM Poli Iași 0-1) și o remiză (8 octombrie 2022, SuperLiga, Rapid – FC Botoșani 1-1).

23 de jucători a utilizat Metaloglobus în primele șase runde, dintre care 12 au debutat pe prima scenă din România în ediția curentă. Tot pe 23 de jucători s-au bazat și giuleștenii, 10 dintre ei izbutind cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă.

În urma dublei din meciul cu FCSB, Elvir Koljic a ajuns la 45 de goluri în principala competiție internă, fiind străinul activ cu cele mai multe reușite, top în care este urmat de Adnan Aganovic – 27 goluri și Takayuki Seto – 26 goluri.