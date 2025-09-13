Metaloglobus – CFR Cluj 1-1, cu un penalty ratat de oaspeți! Nou-promovata a câștigat al doilea punct în acest sezon

Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate, pe teren propriu, 1-1, cu CFR CFR, obţinând, în etapa a noua, al doilea punct în clasament.

Ambele goluri au fost marcate din lovitură de la 11 metri

La Clinceni, gazdele au primit penalti încă din minutul 4, după ce debutantul Marcus Coco a comis fault în careu asupra lui Ely Fernandes şi arbitrul Andrei Moroiţă a dictat penalti. A transformat Huiban nou-promovata conducea cu 1-0.

Oaspeţii au primit şi ei un penalti, în minutul 36, la un henţ în careu al lui Aboubacar Camara, iar Korenica a egalat în minutul 38. Gavrilaş a intervenit la lovitura de cap a lui Badamosi, din minutul 44, însă oaspeţii au primit un penalti, după verificarea VAR, pentru un fault comis asupra lui Korenica, în careu.

Tot Korenica a executat, dar Gavrilaş a apărat şi a păstrat pe tabelă scorul egal, 1-1. Arbitrul Moroiţă a fost chemat de VAR să revadă o fază în care Camara l-a faultat pe Badamosi, în minutul 55, însă nu a dat cartonaş roşu pentru că atacantul clujenilor se afla în ofsaid, înainte de a fio faultat.

Elevii lui Mandorlini au cerut un penalti în minutul 61, pentru un henţ, dar nu s-a dat nimic, iar Gavrilaş a mai respins odată, la şutul lui Fică, sub transversală, în minutul 73.

Metaloglobus – CFR Cluj a fost 1-1 şi bucureştenii câştigă al doilea lor punct stagional, fiind pe penultimul loc al clasamentului. CFR Cluj se află la al patrulea rezultat de egalitate, are şapte puncte şi ocupă poziţia a 12-a.