Metaloglobus – Dinamo. Echipa lui Kopic vrea cele 3 puncte

FC Metaloglobus București – Dinamo București, vineri, 8 august – ora 21.30

Metaloglobus este fără victorie în acest prim sezon al său în Superligă, în dreptul trupei antrenată de Mihai Teja fiind consemnat doar un punct (2-2 cu FC Hermannstadt). De menționat că, a marcat în trei dintre cele patru jocuri, dar a și primit cel puțin câte două goluri în fiecare partidă.

Roș-albii au un moral excelent, asta după ce s-au impus în ,,Derby de România”, victoria venind în urma unui joc excelent făcut de elevii lui Zeljko Kopic. Printre remarcați s-a aflat și Daniel Armstrong, care a intrat în istoria confruntărilor dintre cei doi granzi drept primul străin care a reușit o triplă.

Dinamo a marcat cel puțin un gol în 16 dintre precedentele 17 deplasări din SuperLigă.

62,5 % este media posesiei înregistrată de gruparea roș-albă în primele patru runde, locul 1 la acest capitol.

Cele două se vor întâlni în premieră pe prima scenă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă 2022-2023 și în Cupa României 2023-2024, Dinamo câștigând de fiecare dată cu 2-1.

Mihai Teja are un palmares echilibrat în disputele cu roș-albii bucureșteni, în dreptul său fiind consemnate cinci victorii, cinci înfrângeri și o remiză.

19 jucători a utilizat Metaloglobus în acest sezon, dintre care nouă au debutat în Superligă. Dinamo s-a bazat pe 18 fotbaliști, opt dintre cei începând titulari în toate cele patru runde.