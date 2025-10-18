Metaloglobus – FCSB. Echipa lui Becali are nevoie de puncte

FC Metaloglobus București – FCSB are loc sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20.30, se arată pe site-ul oficial al LPF.

Metaloglobus este singura echipă fără victorie în campionatul actual, în dreptul nou-promovatei fiind consemnate doar trei remize.

Roș-albaștrii au un singur succes în ediția curentă din postura de vizitatori, 1-0 cu Petrolul (19 iulie), în rest au trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.

18 dintre cele 27 de goluri primite de gazdele din acest meci au fost încasate până la pauză, în timp ce vizitatorii au primit 12 goluri (din 18) în repriza secundă.

Cu cele șapte goluri înscrise în ediția 2025-2026, Florin Tănase a ajuns la 109 reușite pe prima scenă din România, 40 fiind izbutite din penalty, capitol la care este cel mai bun marcator din istoria competiției.

27 de jucători a utilizat Metaloglobus, 16 dintre ei fiind debutanți în SuperLigă.

20 dintre cei 29 de jucători cu minute pentru FCSB în campionatul curent sunt autohtoni, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

De reamintit că, Mihai Teja a antrenat formația adversă în sezonul 2018-2019, când a realizat și cea mai bună performanță din cariera de antrenor principal, locul 2 la finalul stagiunii (15 jocuri – 9 victorii – 5 remize – o înfrângere).