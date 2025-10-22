Metaloglobus, lovitură dură: Junior Morais va lipsi două luni

Brazilianul Junior Morais, unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Metaloglobus, va fi în afara terenului pentru aproximativ două luni, după ce a suferit o accidentare la genunchi în luna august, în meciul cu Dinamo. Fotbalistul a evitat operația, însă a fost nevoit să urmeze o perioadă îndelungată de recuperare, concentrându-se pe exerciții specifice și investigații medicale. În ultimele zile, Morais a dat semne de ameliorare și ar putea începe să alerge ușor săptămâna viitoare, oferind o rază de speranță echipei antrenate de Mihai Teja, care se bazează mult pe experiența și viziunea sa în mijlocul terenului.

Despre situația sa, managerul Marius Burcă a declarat: „Junior Morais nu va juca sigur în următorul meci. A avut ceva probleme undeva la ligament, menisc, dar nu neapărat rupt. A tot făcut investigații. Din ce înțeleg eu, la un moment dat, se putea pune problema și de o operație, dar recuperarea ar fi durat mai mult. Am vorbit cu el chiar ieri și mi-a spus că se simte mai bine. Ne-ar fi ajutat enorm pe teren, ne lipsește mult”.

Junior Morais a dezvăluit că Metaloglobus va fi ultima echipă din cariera sa. Jucătorul brazilian, cu o cotă de piață de aproximativ 50.000 de euro, conform Transfermarkt, a mărturisit că nu a primit alte oferte în România și că intenționează să se retragă din fotbal în tricoul “alb-albaștrilor”.