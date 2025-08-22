Metaloglobus – Rapid 1-2, după un meci controlat și dominat de gazde

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Metaloglobus, în etapa a şaptea din Superligă.

Formația lui Gâlcă este pe locul 2, la un punct de lider

Rapid a pus presiune pe poarta gazdelor încă din primele minute, iar Gavrilaş a respins la lovitura de cap a lui Koljic, în minutul 4.

Giuleştenii au deschis scorul în minutul 16, prin Grameni, pentru ca după numai cinci minute Koljic să înscrie pentru 2-0 din pasa lui Christensen.

Gazdele au înscris în minutul 43, prin Ely Fernandes, din centrarea lui Andrei Sava, şi au revenit astfel în meci.

În partea secundă echipa lui Teja a ratat prin Ubbink, în minutul 79, când Stolz a respins şutul olandezului. Rapid a câştigat meciul cu 2-1 şi, cu 15 puncte, este a doua în clasament.

Metaloglobus are doar un egal în şapte etape şi e penultima în Superligă, pe locul 15, cu un punct.