Metaloglobus se întărește în atac cu încă doi jucători

Clubul de fotbal Metaloglobus a anunțat, joi, pe un site de socializare, transferul jucătorilor Ely Fernandes, ultima oară la CS Afumați, și Moses Abbey, de la FCU Craiova 1948.

„Clubul nostru își întărește compartimentul ofensiv cu un jucător care a strâns peste 130 de meciuri în prima ligă din România. În vârstă de 34 de ani, Ely Fernandes este născut în capitala insulelor Capului Verde, la Tarrafal. Deține cetățenia statului insular, dar și cetățenia portugheză. Moses Abbey vine la Metaloglobus sub formă de împrumut de la FC U Craiova 1948. Mijlocașul ghanez are 22 de ani și este născut la Accra, capitala Ghanei”, informează gruparea bucureșteană pe pagina oficială de Facebook.

Pentru Ely Fernandes, Metaloglobus este al cincilea club din România la care activează, după Gaz Metan Mediaș, Farul Constanța, Universitatea Cluj și CS Afumați. În cariera sa de până acum, el a mai evoluat la formațiile Marinhense, Infesta, CD Fatima, Gil Vincente, Oliveirense, Santa Clara, Vilafranquense și Pinhalnovense.

La rândul său, Moses Abbey a început fotbalul în țara sa natală, evoluând la Adansi Utd FC. Ulterior, el a jucat în Italia pentru echipele Rende Calcio și Ravenna FC, iar din 2024 a îmbrăcat tricoul formației FC U Craiova 1948.