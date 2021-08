,,Mi-e ruşine mie ca antrenor!” Ce spune Marius Şumudică despre plecarea de la CFR după eşecul cu Steaua Roşie Belgrad

Marius Şumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia sa l-a pierdut în play-off-ul de Europa League. Acesta spune că echipa sa a avut o prestaţie ruşinoasă, iar golurile s-au luat pe greşeli pe care nu le poate antrena.

Campioana României a pierdut partida tur din play-off-ul Europa League, după 0-4 pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad!

Golurile au fost marcate de Milan Pavkov (min- 5), Alexandar Katai (min-38), Ben Nabouhane (min- 68) și Mirko Ivanic (min- 77). Duelul dintre cele două formații s-a desfășurat sub privirile a peste 35.000 de fani, prezenți pe Marakana.

,,Un meci în care am avut o prestație rușinoasă, dar este incredibil să faci astfel de cadouri și să primim astfel de goluri. Era un meci echilibrat, n-aveam niciun fel de problemă. Pierdem mingea foarte ușor, ne prind, iar apoi le dăm două goluri cadou. Astea nici nu știu dacă mai trebuie să le antrenez eu. Practic am luat niște goluri pe un fond în care echilibrasem partida. Niște greșeli personale.

Suntem obosiți, suntem echipa cu cele mai multe meciuri, avem o medie de vârstă destul de înaintată. Am avut și ghinion. Ieri mi s-a accidentat Chipciu, nu l-am avut pe Păun, practic s-au aliniat toate astrele împotriva noastră. N-avem scuză, e rușinos tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-e rușine ca antrenor și sper ca același sentiment să-l aibă și jucătorii. O echipă care practic juca doar pe minge lungă, nu ne puneau nicio problemă, i-am blocat, dar când iei gol în minutul 5, pierzi mingea în jumătatea ta, n-ai ce face.

După care, le dăm mingea. Corner, fază fixă, luăm gol. Astea cum să le antrenez? E greu să dăm patru goluri acasă, e SF. E o echipă așezată, care a câștigat toate duelurile 1 contra 1 cu noi, și-au amânat jocurile de campionat, au fost peste noi la dueluri și le-am făcut cadou practic golurile. Azi nu ne-au surprins cu absolut nimic, le-am făcut cadouri foarte ușor, niște mingi pe care eu nu le înțeleg, dar cât trăiești înveți ca antrenor.

(n.r – despre posibilitatea de a fi demis sau de a-și da demisia) Nu e problema mea, e problema conducerii, n-am niciun fel de problemă. Dânșii știu cel mai bine ce au de făcut. Cred că au văzut și dânșii meciul și își pot da seama cum am pierdut acest joc. Dar de ce să plec? Și dacă am ofertă din Turcia care e problema? Am 2 ani contract la CFR, îmi respect contractul, suntem calificați în Conference, ne jucăm șansa la Cluj, vedem.

Eu azi chiar am pregătit jocul cum am putut mai bine, dar nu pot să pregătesc astfel de greșeli personale, sunt erori impardonabile care nu pot fi antrenate. Ce să le mai spun? Să ridice capul, sunt pe primul loc în Liga 1. E diferență mare între Liga 1 și cupele europene, dar azi vă spun din nou că au fost niște greșeli greu de acceptat.”, a declarat Marius Şumudică, pentru Pro X.