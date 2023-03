Michel Platini nu vrea sa revină în lumea fotbalului: ”Să lămurim lucrurile!”

Francezul Michel Platini, fost preşedinte al UEFA, a reafirmat luni, la RMC, că nu se va întoarce în lumea fotbalului.

„Să lămurim lucrurile. Am făcut o declaraţie în iulie, când am fost exonerat în Elveţia. Am spus că nu mă voi mai întoarce în instituţiile fotbalului”, a declarat el.

Potrivit lequipe.fr, el ar fi putut ocupa o funcţie la Federaţia Franceză de Fotbal după demisia lui Noël Le Graët, dar răspunsul lui a fost clar: „Mi se pare că Federaţia Franceză face parte din autorităţile din fotbal: aşa că nu mă voi întoarce la fotbal nici la federaţia franceză”.

Pentru a închide dezbaterea, fostul jucător al echipei Franţei s-a declarat mulţumit de situaţia în care se află acum: „Astăzi viaţa pe care o duc mă mulţumeşte enorm, nu am nevoie să revin”.