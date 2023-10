Michelle Yeoh, în Comitetul Internaţional Olimpic

Pentru prima dată, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) are în rândurile sale o actriţă premiată cu Oscar.

Încoronată la începutul acestui an pentru interpretarea sa din filmul Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh a fost aleasă ca membru al CIO în cadrul celei de-a 141-a sesiuni a organismului, care s-a încheiat marţi la Mumbai.

Ea a primit şaizeci şi şapte din cele şaptezeci şi şapte de voturi exprimate, nouă persoane votând împotriva soţiei lui Jean Todt, fostul preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism.