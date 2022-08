Mihaela Buzărnescu a vorbit despre relația cu Marco Dulca: ”Nu mai vreau să mai vorbesc despre acest subiect vreodată!”

Mihaela Buzărnescu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Marco Dulca. Jucătoarea de tenis susține că a fost foarte afectată, iar acest lucru i-a afectat și cariera. Ea a precizat că nu mai dorește să vorbească despre acest subiect.

”Au fost destule momente neplăcute și destul de mult de tras ca să-ți revii. Și cred că am ajuns la un moment în care pur și simplu pui stop, tragi linie și privești înainte. Nu te uiți în urmă ca să nu-ți faci mai mult rău.

Am fost afectată mult timp. Și în carieră am fost afectată. Până nu s-a mai putut. Până cred că am realizat că trebuie să trag linie ca să nu-mi fac mai mult rău singură și să merg mai departe, că nu am pentru ce să sufăr sau să lupt. Și nu mai vreau să mai vorbesc despre acest subiect vreodată”, a spus Mihaela Buzărnescu, la podcastul ”Profu de Sport”.