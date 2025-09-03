Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner: ”Mulțumesc că îl onorezi”

Fosta prezentatoare a emisiunii Ferma vedetelor, Mihaela Rădulescu, nu l-a dat uitării pe fostul partener de viață. Vedeta a transmis un mesaj emoționant la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner, care a murit la vârsta de 56 de ani.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu după decesul lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu austriacul Felix Baumgartner. În timpul legăturii amoroase a fost discretă și nu a postat prea multe imagini în social media, însă lucrurile s-au schimbat recent.

După decesul renumitului parașutist a scos la iveală iubirea necondiționată pe care i-a purtat-o acestuia. Toată lumea a putut observa relația specială pe care au avut-o cei doi parteneri înainte de accidentul tragic.

La 50 de zile de la moartea cunoscutului sportiv vedeta continuă să scrie mesaje emoționante. De această dată a lăsat pe rețelele de socializare o postare înduioșătoare, arătând că sentimentele sale nu s-au stins absolut deloc.

În plus, a dat de înțeles că nu este interesată de averea pe care Felix Baumgartner a lăsat-o în urma sa. Mihaela Rădulescu este profund recunoscătoare pentru dragostea pe care a simțit-o în ultimii ani din partea regretatului sportiv austriac.

„Elicopterul lui Felix… la primul spectacol aviatic… după. Mirko Flaim, mulțumesc că îl onorezi pe Felix”, a notat fosta prezentatoare de la Pro TV, la secțiunea story de pe contul personal de Instagram.

„Nu-mi ies cuvintele acum. Dar sunt recunoscătoare pentru ale tale…Felix, ai fost atât de iubit…. Am fost IUBIRE…”, a scris anterior frumoasa vedetă pe social media, care nu a depășit moartea sportivului.