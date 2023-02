Mihai Bălașa, la pământ după eșecul cu Farul: „Astăzi am primit o lecție de fotbal!”

Sepsi a plecat fără niciun punct din deplasarea cu Farul Constanța (0-2). Mihai Bălașa, fundașul covăsnenilor, a reacționat la finalul partidei.

Mai exact, Bălașa s-a plâns de programul mult prea aglomerat din campionat. Iată ce a spus și despre echipa lui Hagi.

„Astăzi am primit o lecție de fotbal!”

„Am jucat sâmbătă, acum marți, am făcut 8 ore pe drum. Nu înțeleg programarea asta. E oboseală. Acum jucăm cu CFR de abia luni. Aici am crescut și am debutat în Liga 1.

Îi mulțumesc domnului Hagi pentru că la echipa dânsului am jucat o perioadă bună de timp. Sper să ne revenim etapele viitoare, încă ne gândim la play-off. Astăzi am primit o lecție de fotbal.”, a spus Mihai Bălașa, după eșecul cu Farul Constanța.