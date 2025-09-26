Mihai Bursuc, în finala mică la Mondialul de Para-Tir cu Arcul

Mihai Bursuc, locul 5 mondial, are șansa de a obține medalia de bronz la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul de la Gwangju 2025.

Sportivul român va concura sâmbătă în finala mică a probei destinate sportivilor cu deficiențe de vedere, categoria Visually Impaired (VI) 2/3.

Adversarul său va fi sud-coreeanul Kim Sungmin, iar confruntarea are loc în urma parcursului care i-a adus lui Bursuc calificarea între primii patru ai competiției, a anunțat Comitetul Național Paralimpic.