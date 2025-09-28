Mihai Chiruță, locul 1 în Finala B și la locul 7 la general, la CM de la Shanghai
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 28 septembrie 2025, ora 09:15,
Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 1 în Finala B la schif simplu (M1x), la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
El a ocupat locul 7 în clasamentul general.
După cinci medalii câştigate, delegaţia României mai are şanse la alte două, astăzi, în probele nou introduse, dublu mixt (Mix2x) şi 8+1 (Mix8).
Ambele probe vor avea loc în jurul orei 10.00 – ora României.