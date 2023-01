Mihai Costea, o nouă echipă la 34 de ani: „Asta m-a determinat să vin aici!” – Cu cine a semnat atacantul!

Mihai Costea a semnat la 34 de ani cu o nouă formație. Atacantul este noul jucător al celor de la Viitorul Dăești.

Mai exact, Costea va fi coleg la echipa din Liga 3 cu fratele său mai mare, Florin Costea. Iată ce a spus Mihai după ce a semnat.

„Asta m-a determinat să vin aici!”

„Este un lot foarte puternic, se vrea promovarea, am venit acasă să ajut să își îndeplinească obiectivele. Am mulți prieteni cu care am jucat la juniori la Vâlcea și asta m-a determinat să vin la Viitorul.

Am venit încrezător că o să promovam, nici nu mă gândesc că putem să ratăm accederea în play-off. Am semnat până în vară, după ce promovăm, o să văd dacă continui aici sau am și alte oferte”, a declarat Mihai Costea, potrivit ImpactReal.