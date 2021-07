Mihai Covaliu, după aurul cucerit de Bodnar şi Radiş la Tokyo: ,,Mi-au dat lacrimile”

Mihai Covaliu, preşedintele COSR, a reacţionat după canotoarele Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au cucerit prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au adus prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice, la canotaj, în proba de dublu vâsle feminin, pe distanţa de 2.000 de metri. Cele două canotoare din România a trecut fără drept de apel de Noua Zeelandă şi Olanda în marea finală.

Mihai Covaliu, preşedintele Comitelului Olimpic şi Sportiv Român, este foarte bucuros de aurul obţinut de sportivele din România şi a declarat că a fost atât de emoţionat încât i-au dat şi lacrimile.

,,Acest aur şi acest argint ne readuc gustul de a câştiga medalii la JO. Foarte importante aceste medalii, un aur obţinut extrem de clar şi frumos apoi un argint adus de nişte băieţi extraordinari. Sunt sportivi care merită toată stima noastră. Am avut mari emoţii, dar sunt emoţii frumoase, mi-au dat şi lacrimile.

E bine că a venit prima medalie de aur, am venit aici toţi îmbrăcaţi în galben. Ne bucurăm că am spart gheaţă pentru medaliile de aur. Team România a demonstrat astăzi că poate, că are valoare. Iar aceste fete sunt incredibile, pentru maniera în care au câştigat această cursă merită toate felicitările noastre, tot respectul nostru. Felicitări Federaţiei Române de Canotaj, doamnei Elisabeta Lipă şi tuturor oamenilor care au contribuit la această victorie foarte clară. Ştiind cum s-au pregătit fetele, această medalie era una foarte aşteptată, o medalie clară, a venit, suntem bucuroşi şi încrezători că vor veni şi altele.”, a declarat Mihai Covaliu, potrivit Agerpres.

Citeşte şi JO 2020 | AUR OLIMPIC LA DUBLU VÂSLE FEMININ ŞI ARGINT LA PATRU RAME MASCULIN