Mihai Eşanu, resemnat după înfrângerea cu Farul: ,,Situaţia este destul de dificilă”

Mihai Eşanu, portarul celor de la Dinamo Bucureşti, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia sa l-a disputat în compania celor de la Farul Constanţa, scor 0-2.

Goalkeeperul s-a arătat fparte dezamăgit după meciul cu constănţenii. Acesta nu se aştepta la un parcurs dezastruos al echipei în această parte a camppionatului.

,,Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, mai ales că nu am avut tot lotul. În prima repriză ne-am apărat destul de bine. Am încercat să scoatem maxim de la acest meci, dar din păcate nu am reușit. Situația este destul de dificilă. Anul trecut a fost cel mai greu din istoria clubului, după ne-am gândit că totul intră pe făgașul normal.

Am început bine, dar nu am mai reușit să continuăm și… Nu știu… Sperăm să avem timp să ne relaxăm, să vedem ce putem face mai bine și să reușim să ne adunăm. Simt foarte mare frustrare, este greu. Dinamo niciodată nu a fost aici. Locul clubului nu este aici.”, a declarat Mihai Eşanu, la finalul jocului cu Farul.

În urma acestui rezultat, Dinamo încheie 2021 pe locul 15 în Liga 1, cu 12 puncte în clasament, în timp ce Farul Constanţa se clasează pe poziţia a 6-a, cu 32 de puncte.