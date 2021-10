Mihai Ianovschi, laude pentru Edi Iordănescu: ,,Un antrenor deosebit! Prezenţa lui pe bancă a contat”

Mihai Ianovschi, antrenorul celor de la FC Argeş, a reacţionat la finalul jocului cu FCsb, din cadrul etapei a 14-a a Ligii 1, terminat cu o înfrângere, scor 1-2.

Golurile partidei de la Buzău au fost marcate de către Martin Raynov, în minutul 62, respectiv Octavian Popescu, în minutul 68, şi Valentin Gheorghe, în minutul 71.

La finalul meciului, Mihai Ianovschi a avut doar cuvinte de laudă pentru Edi Iordănescu, antrenorul FCSB-ului. Acesta este de părere că totuşi jocul a fost unul echilibrat.

,,Am făcut un joc bun azi, dar FCSB are mare calitate. Chiar dacă au trecut prin problemele cu COVID, se regrupează extrem de ușor datorită experienței jocurilor grele, au un antrenor deosebit, care are experiență, care a câștigat trofee, a știut să-i motiveze și prezența lui pe bancă a contat.

Jocul a fost echilibrat. Cele 3 minute în care am primit golurile au fost din cauza lipsei de organizare defensivă, dar până la acele goluri, în afara intervenției lui Tofan, din prima repriză, nu și-au creat ocazii mari.

Am avut câteva momente bune în prima repriză, ne-am apropiat de poartă, dar ne-a lipsit inspirația de a lua decizii bune. Repriza a doua, experiența celor de la FCSB a făcut ca acele momente să nu le tratăm cum trebuie și să luăm noi două goluri.

Poate a fost pusă și o presiune pe noi, că ne apărăm bine, că nu prea primim goluri. Asta e situația. Băieții trebuie felicitați, au făcut un efort deosebit, am avut momente când am și dominat FCSB, dar din păcate, nu am obținut un rezultat bun.

E un moment greu, pe care trebuie să-l gestionăm bine și sunt convins că, în etapa următoare, vom arăta mai bine.

Lato are experiență, probabil că a făcut afirmații la cald, dar noi trebuie să pregătim meciul următor ca să adunăm iar puncte, pentru că echipa arată mai bine de la meci la meci.

Botoșaniul vine după o înfrângere, va veni motivată, dar noi suntem într-un moment bun, chiar dacă am pierdut azi, însă jocul ne dă speranțe, atitudinea e bună și eu sunt sigur că vom reacționa cum trebuie. Și în sezonul trecut, după ce am pierdut cu CFR la un scor exagereat, echipa a reacționat bine.”, a declarat Mihai Ianovschi, la finalul jocului cu FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 3 în Liga 1, unde a acumulat 27 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC Argeş au rămas pe locul 9 în campionat, cu 21 de puncte acumulate din 14 meciuri disputate.