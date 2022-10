Mihai Iosif, din nou pe banca tehnică! Cu ce echipă a semnat fostul antrenor al Rapidului: „Va avea tot sprijinul nostru!”

Mihai Iosif revine în antrenorat. Fostul tehnician al celor de la Rapid o va pregăti pe Minaur Baia Mare, formație din Liga 2.

Anunțul a fost făcut de Vasile Miriuță, directorul tehnic al clubului din eșalonul secund. Iată ce a spus despre Mihai Iosif.

Mihai Iosif, noul tehnician de la Minaur Baia Mare!

„Eu sper să fi făcut împreună cu conducerea cea mai bună alegere că l-am adus pe Miţă Iosif. Mihai a fost dintr-o listă cu antrenori cea mai bună alegere pentru noi. Ştim foarte bine ce a făcut el pentru Rapid, eu îl cunoc destul de bine şi sper ca împreună să avem rezultate bune în viitor.

Eu am mai spus-o şi la începutul campionatului. Suntem o echipă nou-promovată, menţinerea în Liga a 2-a, ăsta este obiectivul nostru. Din păcate am pornit în acest campionat destul de rău. Sau prost, aşa, am acumulat în 10 etape numai 9 puncte şi trebuia să facem această mişcare să schimbăm antrenorul. Ştim cu toţii, nu e o noutate ce spun eu, rezultatele te ţin în viaţă. Am antrenat şi eu la atâtea echipe şi dacă n-ai rezultate nu se pot da afară 20 de jucători, ci trebuie să schimbăm antrenorul.

Mihai va avea tot sprijinul nostru. Nu numai al meu, al tuturor, al staff-ului pentru că şi fostul antrenor, Cipi Danciu, să ştiţi că a avut tot sprijinul nostru, a avut mână liberă la echipă, la antrenamente, nu s-a băgat nimeni peste el. Aşa şi la Miţă”, a declarat Vasile Miriuță, pentru Digi Sport.

Mihai Iosif era liber din luna martie a acestui an, când a fost demis de la Rapid și înlocuit cu Adrian Mutu. Miță Iosif este cel care a promovat clubul din Giulești în Liga 1 după o pauză de 6 ani.