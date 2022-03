Mihai Iosif la un pas de a fi demis – Șumudică, omul ce pare că îi va lua locul

Rapid a obținut o remiză usturătoare în fața celor de la Dinamo. Suporterii i-au cerut demisia lui Mihai Iosif. Marius Șumudică susține în continuare că nu vrea să revină la Rapid. Totuși nu ratează nicio ocazie de a-l critica pe Mihai Iosif.

Prin egalul obținut cu Dinamo, Rapid nu va evolua în play-off. Rezultatele dezamăgitoare au adus valuri de nemulțumiri la finalul partidei, unde suporterii i-au cerut lui Mihai Iosif demisia. Marius Șumudică este pe toate buzele când vine vorba de un antrenor nou la Rapid. Cu toate aceste, el neagă revenirea la Rapid.

,,Dacă m-ar fi interesat postul de antrenor la Rapid, le-aș fi contabilizat rezultatele. Din câte am înțeles, dintre ultimele 20 de meciuri au câștigat două sau trei. Nu mă interesează acest subiect, nu m-a interesat în nicio clipă. Nu am fost ofertat de Rapid și nu mă interesează să preiau Rapid în acest moment. Nu știu de unde atâta frustrare la foști colegi de-ai mei. Probabil ei și-ar dori să fie antrenori la Rapid, i-aș fi deranjat dacă aș fi fost printre candidați”, a declarat Marius Șumudică.

Lui Marius Șumudică i-a atras atenția gestul din finalul meciului, când Mihai Iosif a părăsit banca tehnică.

,,Nu am nimic cu Iosif. Până acum l-am lăudat, felicitat, am fost alături de el, am spus și în continuare spun că a făcut rezultate OK, dar nu am văzut în viața mea un antrenor care să plece de pe bancă în momentul când este contestat sau i se cere demisia.

E prima oară când văd așa ceva, să pleci de pe bancă și să privești meciul din tunel. Ce semnal dai echipei? Mi s-a părut un pic deplasat, dar probabil va învăța și el, iar cu timpul experiența pe care o va căpăta îi va permite să nu mai facă așa greșeli. Nu ai voie să părăsești banca, tu ești ultimul, cel care stinge lumina!”, a declarat Șumudică laPro X.