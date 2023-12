Mihai Iosif nu renunță la marele său vis: „Mi-aș dori să iau un titlu cu Rapid!”

Mihai Iosif, cel sub comanda căruia Rapid a revenit în Liga 1, nu renunță la marele său vis. Tehnicianul român își dorește să revină pe banca giuleștenilor.

Recent, antrenorul a afirmat că își dorește din suflet să câștige titlul cu echipa sa de suflet. Iată cuvintele sale la adresa Rapidului.

„Mi-aș dori să iau un titlu cu Rapid!”

„Rapid are antrenor acum. Cei de la Rapid au zis că am ușa deschisă oricând. Nu știu cât de deschisă este, ei știu. Deschisă înseamnă să te întrebe: vrei la noi în casă? Aia înseamnă o ușă deschisă. Nu știi ce-ți oferă viața. Vreau să termin licența PRO. În viitor, dacă Dumnezeu va dori, mi-aș dori să iau un titlu cu Rapid. Mulți vor asta, aș vrea și eu. Nu e coadă la Rapid, e loc pentru toată lumea.

E normal să viseze și Șumudică să ia titlul cu Rapid. Ar fi anormal să nu o facă. Ar însemna că n-are ADN-ul de care e nevoie. Pe Giulești, e bine că-ți mai bate inima. O ia de nici nu știi… O mai prind, n-o mai prind? (râde) Pe teren, nu mi s-a făcut rău. Mi-a crescut tensiunea foarte, foarte mult. Rău nu mi se face. Dacă mi se face, o termin repede, nu mai apucă să mi se facă rău. Am pus tot ce am avut mai bun pentru Rapid, au fost lucruri extraordinare, un grup extraordinar”, a declarat Mihai Iosif, pentru PlaySport.