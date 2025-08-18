Mihai Lixandru: „De 11 luni mă chinui zi de zi”

Mihai Lixandru, 24 de ani, a comentat remiza cu Rapid. FCSB a condus cu 2-0, cu Lixandru marcatorul primului gol, dar s-a văzut egalată după o prăbușire pe final.

„Este un jucător foarte important pentru noi și suntem alături de el, gestionăm împreună această greșeală și mergem mai departe. Se întâmplă la fotbal, au fost foarte multe mingi pe care le-a gestionat perfect. Acum s-a întâmplat, dar nu e niciun fel de problemă, suntem alături de el.

E normal să fie afectat, este un jucător care pune suflet. Îi pare și lui rău, dar suntem alături de el. Cu toții am trecut prin momente de genul, suntem alături de el”, a transmis Lixandru la PrimaSport.

Despre joc, „închizătorul” campioanei a opinat că „nu a fost un meci rău, am avut atitudine bună, organizare bună, s-a văzut dorința de a câștiga. Nu e ușor să joci din 3 în 3 zile, după meciul din Kosovo am ajuns la bază la ora 5 dimineața. Nopți pierdute, se dă programul peste cap, dar s-a văzut că avem foame de rezultate, că echipa asta are valoare, că nu s-a pierdut”.

Lixandru s-a arătat încântat de acest punct din lungul lui drum spre recuperarea completă, după ruptura ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng:

„De 11 luni mă chinui zi de zi, doar eu știu prin ce am trecut, cât am muncit. Mă bucur că am jucat 90 de minute după 11 luni, este un aspect important. Cum a zis și Tănase, credeați că am uitat fotbalul? Am nevoie de meciuri, acum sunt 100% sănătos, nu mai am probleme medicale și am nevoie doar de ritm”.