Mihai Pintilii a dezvăluit ce jucător ar transfera de la principalele rivale ale FCSB-ului: ”Pe el l-aș lua”

Mihai Pintilii, antrenorul secund al FCSB-ului, a spus ce jucători ar vrea să transfere de la Universitatea Craiova, CFR Cluj, Rapid și Dinamo.

Astfel, tehnicianul a oferit numele câtorva jucători care evoluează pentru rivalele din Superliga.

„La Craiova, dacă ar fi să iau cum a început campionatul, Baiaram! La CFR… Korenica. Nu Louis Munteanu, îl avem pe Bîrligea. De la Rapid, Borza și de la Dinamo, pe Cîrjan”, a declarat Mihai Pintilii, la Digi Sport.

Ștefan Baiaram este cotat la 2.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Meriton Korenica este cotat la 2.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Andrei Borza este cotat la 2.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Cătălin Cîrjan este cotat la 1.800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.